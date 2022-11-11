69-я параллель
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16:32, 11 ноября 202269-я параллель

Названа планируемая дата строительства российской «живой лаборатории» в Арктике

Российскую «живую лабораторию» «Снежинка» в Арктике начнут строить весной 2023 года

Кадр: МФТИ — Физтех / YouTube

Строительство международной арктической «живой лаборатории» «Снежинка» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируется начать весной 2023 года. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев, чьи слова приводит ТАСС.

«В настоящий момент закончена разработка проектной документации, мы находимся [на этапе] Главгосэкспертизы. (…) Рассчитываем в начале следующего года получить положительные заключения», — заявил он в ходе Международного форума «Дни Арктики и Антарктики в Москве».

К тестовой эксплуатации, отметил Васильев, планируется приступить в 2024 году, а к полному запуску — в 2025-м. Также он добавил, что официального выхода международных партнеров из проекта не было, однако отношения на данный момент на паузе. Сейчас готовятся документы о сотрудничестве с коллегами из Китая, Индии и Бразилии.

Международная арктическая станция «Снежинка» планируется как автономная станция, функционирующая с помощью возобновляемых источников энергии и водорода, без использования дизельного топлива. В комплекс будут входить купольные здания, соединенные между собой переходами. Подобное расположение строений сверху будет напоминать снежинку, что дало проекту название. Впервые о планах создания станции 11 июня 2021 года сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

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Никита Абрамов
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