В США заподозрили Россию в подготовке к испытанию ядерной торпеды

CNN: США считают, что Россия готовится к испытанию новой ядерной торпеды

США подозревают Россию в подготовке к испытанию новой ядерной торпеды, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника.

«США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды», — отмечается в материале.

Чиновник считает, что запуск торпеды не удался из-за технических трудностей, хотя среди кораблей Соединенные Штаты якобы заметили подводную лодку «Белгород» — носитель торпед «Посейдон».

В Вашингтоне полагают, что Россия может попытаться вновь испытать боеприпас, однако в Северном Ледовитом океане в районе испытаний начинает устанавливаться ледяной покров. При этом США не верят, что Москва взорвет ядерное устройство.

В октябре в публикации Popular Mechanics сочли маловероятным приближенное к боевым испытание ядерной торпеды «Посейдон». Издание допустило, что в действительности за слухами о возможном испытании ядерной торпеды стоит «послание Вашингтону и Западу, особенно тем странам, которые помогают Украине».