В США оценили вероятность испытания российского «оружия Судного дня»

В Popular Mechanics сочли маловероятным испытание ядерного «Посейдона» в ближайшее время

Маловероятно, что Россия в ближайшее время проведет приближенные к боевым условиям испытания ядерной торпеды «Посейдон», известной как «оружие Судного дня». С такой оценкой выступил американский журнал Popular Mechanics.

«Полноценное испытание "Посейдона" — по крайней мере, в ближайшем будущем, — маловероятно», — пишет издание.

Журнал отмечает, что в настоящее время носитель ядерных торпед — атомная подводная лодка «Белгород» — находится в Баренцевом море, а не Карском, где, согласно итальянской газете La Repubblica, якобы должны состояться испытания «Посейдона».

Издание допускает, что в действительности за слухами о возможном испытании ядерной торпеды стоит «послание Вашингтону и Западу, особенно тем странам, которые помогают Украине».

«Россия рано или поздно испытает "Посейдон". Такое испытание может произойти через несколько дней или лет, но оно неизбежно», — резюмирует журнал.

В августе обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд признал, что США не смогут остановить ядерную торпеду «Посейдон».