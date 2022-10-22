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08:05, 22 октября 2022Наука и техника

В США оценили вероятность испытания российского «оружия Судного дня»

В Popular Mechanics сочли маловероятным испытание ядерного «Посейдона» в ближайшее время

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Маловероятно, что Россия в ближайшее время проведет приближенные к боевым условиям испытания ядерной торпеды «Посейдон», известной как «оружие Судного дня». С такой оценкой выступил американский журнал Popular Mechanics.

«Полноценное испытание "Посейдона" — по крайней мере, в ближайшем будущем, — маловероятно», — пишет издание.

Журнал отмечает, что в настоящее время носитель ядерных торпед — атомная подводная лодка «Белгород» — находится в Баренцевом море, а не Карском, где, согласно итальянской газете La Repubblica, якобы должны состояться испытания «Посейдона».

Издание допускает, что в действительности за слухами о возможном испытании ядерной торпеды стоит «послание Вашингтону и Западу, особенно тем странам, которые помогают Украине».

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«Россия рано или поздно испытает "Посейдон". Такое испытание может произойти через несколько дней или лет, но оно неизбежно», — резюмирует журнал.

В августе обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд признал, что США не смогут остановить ядерную торпеду «Посейдон».

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Иван Потапов
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