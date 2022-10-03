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В НАТО предупредили о возможном пуске ядерного беспилотника «Посейдон»

Repubblica: разведка НАТО опасается возможного пуска ядерного беспилотника «Посейдон»
Атомная подводная лодка «Белгород» во время спуска на воду

Атомная подводная лодка «Белгород» во время спуска на воду. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Разведка НАТО предупредила командование Североатлантического альянса о возможных испытаниях Россией беспилотного подводного аппарата «Посейдон», пишет итальянская газета La Repubblica.

Как уточнил автор, в отчете специальных служб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород» в Карском море. Эксперты опасаются, что там могут пройти пуски ядерного беспилотника.

«Посейдон» может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес

La Repubblica

Спутники с инфракрасными датчиками, которые США имеют в своем распоряжении, не способны увидеть, что происходит в морских глубинах. Разработчики «Посейдона» создали его бесшумным. Он излучает мало тепла и двигается со скоростью более 100 километров в час.

Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты

La Repubblica

Подлодка «Белгород»

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является аналогом «Курска». Специально для системы «Посейдон» проект назвали 09852. Субмарина была спущена на воду в апреле 2019 года.

К-329 «Белгород» обладает уникальной конструкцией. Под днищем находится специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций — вида подводных лодок, которые есть только в российском флоте. Кроме того, через этот люк могут запускаться аппараты для обслуживания «спящих» на дне межконтинентальных торпед «Посейдон».

Реальная цель загадочной подводной лодки — это своего рода платформа для нанесения ответного, последнего удара в случае ядерной войны — благодаря сверхдальним ядерным торпедам

The National Interest

Подлодка может оснащаться шестью «Посейдонами», считающимися «оружием Судного дня» и способными поразить практически все прибрежные районы Соединенных Штатов.

АПЛ «Белгород» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) России 8 июля. Сообщалось, что подводная лодка предназначена для решения научных задач и проведения поисково-спасательных операций. Также К-329 может нести спасательные глубоководные и автономные необитаемые подводные аппараты.

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История «Посейдона»

Штатным носителем «Посейдона» станет атомная подводная лодка «Хабаровск». Все характеристики этого объекта засекречены.

Российский президент Владимир Путин впервые объявил о разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Глава государства объяснил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это дает возможность поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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Марина Совина
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