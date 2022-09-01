Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США признали невозможность остановить российский «Посейдон»

19FortyFive: США не смогут остановить российскую ядерную торпеду «Посейдон»

Графика: Министерство обороны РФ / РИА Новости

США не смогут остановить ядерную торпеду «Посейдон». Невозможность противодействия российскому оружию признал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор обратил внимание на атомную подводную лодку Белгород», которая будет переносить ядерную торпеду «Посейдон».

«Теперь у русских есть подводная лодка, которая вскоре может запускать торпеды с ядерными боеголовками и оснащена самыми современными ракетами, доступными для подводных лодок», — уверяет Иствуд.

Материалы по теме:
Буря в воде Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Буря в водеЧто испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
12 августа 2019
Военная тайна Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик», на котором погибли 14 моряков-подводников
Военная тайнаЧем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик», на котором погибли 14 моряков-подводников
5 июля 2019

Обозреватель отмечает, что «Посейдоны» представляют большую опасность для прибрежных городов государств-членов НАТО. Автор уверяет, что у западных стран нет средств для уничтожения таких торпед.

В июле американское издание The Drive заметило, что китайские специалисты разработали «бюджетный» вариант российской ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС
В Германии проведут траурное мероприятие по случаю смерти Горбачева
В США родители нашли в школьных учебниках информацию о 9 гендерах и возмутились
Сотрудница аэропорта застряла в конвейере для выдачи багажа и погибла
Минобороны выразило уважение выехавшей на ЗАЭС делегации МАГАТЭ
В России захотели упростить связанную с личными данными процедуру
Московского депутата передумали судить за цитату Папы Римского
Ученики привязали учителя к дереву и избили его за плохие оценки
Названы опасные последствия расчесывания мокрых волос
В Петербурге погрузчик в «Леруа Мерлен» сломал мальчику ногу и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.