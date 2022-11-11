Песков исключил возможное видеообращение Путина на G20

Песков заявил, что Путин не планирует видеообращение к участникам саммита G20 и АТЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможное видеообращение главы страны Владимира Путина к участникам на саммите «Большой двадцатки» (G20) и АТЭС. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, [видеообращение] не планируется», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, следует ли ожидать такой формат присутствия Путина на мероприятиях.

Ранее Песков объяснил, почему российский лидер не собирается посещать саммит G20. По его словам, это связано с графиком Путина — в эти дни ему необходимо находиться в России.

До этого сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина. Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на мероприятии.