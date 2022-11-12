На Украине заявили о покупке 13 миллионов единиц вооружений и боеприпасов за год

Глава Минобороны Украины Резников заявил о покупке 13 млн единиц вооружений за год

Украина с начала 2022 года закупила для своих Вооруженных сил 13 миллионов единиц вооружений, военной техники и боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников, передает ТАСС.

Согласно докладу Резникова, в течение последнего года в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) было куплено и поставлено в войска свыше 13,2 миллиона единиц вооружений и военной техники, в том числе ракет, боеприпасов к артиллерийским системам.

Кроме того, среди переданного украинским войскам есть образцы новых типов вооружения, в частности, береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар», «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В.

Также ВСУ получили бронированные машины, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты и неуправляемые авиационные ракеты, элементы динамической защиты танков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал кампанию по сбору средств на покупку 100 военно-морских беспилотных летательных аппаратов — это будет первый в мире украинский флот морских дронов. Он подчеркнул, что беспилотники помогут разблокировать коридор для гражданских судов, которые перевозят зерно по всему миру.

