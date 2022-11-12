Глава МИД России Лавров прибыл в Камбоджу для участия в ВАС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС). Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД возглавляет на саммите делегацию России. Кроме того, Лавров проведет ряд двусторонних встреч. Помимо России, в саммите участвуют страны — члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Среди них Камбоджа, Лаос, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Ранее Таиланд заявил о готовности дать России и Украине переговорную площадку для прямого диалога и решения кризиса. Там напомнили, что в качестве принимающей стороны саммитов АСЕАН, G20 и АТЭС Камбоджа, Индонезия и Таиланд ясно дали понять о решимости работать со всеми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения духа сотрудничества.