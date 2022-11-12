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12:09, 12 ноября 2022Мир

Эрдоган захотел поговорить с Зеленским о мирных переговорах Москвы и Киева

Эрдоган заявил, что намерен поговорить с Зеленским о мирных переговорах Москвы и Киева

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросу мирных переговоров Киева и Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы также переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело (на переговоры — прим. "Ленты.ру")», — сказал президент Турции по возвращении из Узбекистана.

По его словам, Анкара узнает мнение Киева по этому вопросу и будет искать пути, чтобы понять, «приведет ли это посредничество нас к миру».

10 ноября в интервью CNN Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой и подчеркнул, что не закрывал дверь для диалога при готовности России к миру. Президент указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, но подобных заявлений от России якобы не поступало.

Впоследствии постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты надеются на начало переговоров по Украине в будущем. По ее словам, Вашингтон хочет, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное российской стороной.

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Анастасия Шейкина
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