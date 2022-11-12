Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:38, 12 ноября 2022Экономика

Минфин США предупредил о рисках при отказе от повышения потолка госдолга

Йеллен: отказ от повышения потолка госдолга США создаст угрозу для финансовой системы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что страна столкнется с гигантской угрозой для ее финансовой системы в случае, если Конгресс не одобрит очередное повышение потолка государственного долга. Об этом она заявила в интервью агентству Reuters.

Она назвала отказ от поднятия потолка госдолга безответственным, напомнив, что он всегда поднимался. По ее словам, такой шаг станет угрозой для всей страны.

«Совершенно безответственно ставить под угрозу кредитный рейтинг Америки и функционирование наиболее важного финансового рынка», — заявила Йеллен.

Ранее американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов. По данным на 3 октября, Соединенные Штаты были должны 31 123 887 781 401 доллар. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица. На их долю приходится свыше 24 триллионов долларов. Долг США перед зарубежными правительствами составляет почти семь триллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области опровергли сообщение о временной столице
Надаль высказался о возможности выступать до 40 лет
В Индонезии объяснили отказ Маска приехать на форум G20
Летевший из Тель-Авива в Москву самолет сел в Махачкале
На G20 решили отказаться от общего фото
Умер основатель группы The Clash Кит Левен
Пользователи TikTok начали снимать ролики в поддержку Некоглая
Пушилин и Соловьев встретились с бойцами «Спарты» в Донецке
Общественников не пустили к ожидающему депортации Некоглаю
Минфин США предупредил о рисках при отказе от повышения потолка госдолга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.