Минфин США предупредил о рисках при отказе от повышения потолка госдолга

Йеллен: отказ от повышения потолка госдолга США создаст угрозу для финансовой системы

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что страна столкнется с гигантской угрозой для ее финансовой системы в случае, если Конгресс не одобрит очередное повышение потолка государственного долга. Об этом она заявила в интервью агентству Reuters.

Она назвала отказ от поднятия потолка госдолга безответственным, напомнив, что он всегда поднимался. По ее словам, такой шаг станет угрозой для всей страны.

«Совершенно безответственно ставить под угрозу кредитный рейтинг Америки и функционирование наиболее важного финансового рынка», — заявила Йеллен.

Ранее американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов. По данным на 3 октября, Соединенные Штаты были должны 31 123 887 781 401 доллар. Держатели большей части долговых обязательств — частные лица. На их долю приходится свыше 24 триллионов долларов. Долг США перед зарубежными правительствами составляет почти семь триллионов долларов.