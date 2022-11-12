Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:31, 12 ноября 2022Мир

В США заявили о намерении продолжать помогать Украине

Советник Салливан: США продолжат направлять Киеву помощь для улучшения позиций на поле боя
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Tom Brenner / Reuters

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что государство намерено продолжать поставлять Киеву помощь для улучшения позиций на поле боя. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты придерживаются аналогичной позиции, что и полгода назад. «Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», — указал Салливан. Он подчеркнул, что США не оказывают давления на Киев в вопросах переговоров с Россией. Кроме того, по словам советника, Россия со своей стороны не демонстрирует готовности к переговорному процессу.

Ранее США и Евросоюз (ЕС) усомнились в скором начале мирных переговоров между Россией и Украиной. По мнению чиновников западных стран, обе стороны конфликта уверены в том, что продолжение боевых действий усилит их позиции. Они также отметили, что сложно представить условия, на которые согласятся лидеры обеих стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Суда с выключенными датчиками заметили близ «Северных потоков» перед взрывами
Освобожденный боец ДНР рассказал об жестокости сотрудников СБУ
Движение по Крымскому мосту приостановят
В США заявили о намерении продолжать помогать Украине
Повторное заражение коронавирусом увеличило риск смерти
Украинские военные шесть лет блокировали Луганский заповедник
Названы неочевидные способы обезопасить дачный участок от зимних краж
Большинство американцев выступили против переизбрания Байдена на второй срок
Активист рассказал об облавах СБУ в Николаеве
Назван способ распознать слежку смартфона за владельцем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.