В США заявили о намерении продолжать помогать Украине

Советник Салливан: США продолжат направлять Киеву помощь для улучшения позиций на поле боя

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что государство намерено продолжать поставлять Киеву помощь для улучшения позиций на поле боя. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты придерживаются аналогичной позиции, что и полгода назад. «Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», — указал Салливан. Он подчеркнул, что США не оказывают давления на Киев в вопросах переговоров с Россией. Кроме того, по словам советника, Россия со своей стороны не демонстрирует готовности к переговорному процессу.

Ранее США и Евросоюз (ЕС) усомнились в скором начале мирных переговоров между Россией и Украиной. По мнению чиновников западных стран, обе стороны конфликта уверены в том, что продолжение боевых действий усилит их позиции. Они также отметили, что сложно представить условия, на которые согласятся лидеры обеих стран.