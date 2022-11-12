Эрдоган заявил о планах превратить Турцию в международный газовый хаб

Президент Турции Эрдоган заявил о планах создать формирующий цены на газ международный хаб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах превратить страну в международный газовый хаб, где будут формироваться цены на топливо. Об этом он сообщил на церемонии запуска газораспределительных сетей в провинции Кастамону на севере страны, передает агентство Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству по любым вопросам, которые связаны с газопроводами и сжиженным природным газом (СПГ) и ведет активные переговоры со многими государствами: от Центральной Азии и Средиземного моря.

«Готовимся создать в Турции газовый рынок, который объединит на одной площадке более одного игрока, позволит заключать контракты, и тем самым формировать цены на газ», — приводит издание слова президента.

Эрдоган отметил, что через территорию Турции проходят семь экспортных газопроводов, также в стране имеется два СПГ-терминала, два подземных газохранилища и две плавучие установки для хранения и ре-газификации СПГ.

Также, напомнил он, Турция ускорила подготовку к запуску добычи газа со своего месторождения «Сакарья» в Черном море. По его словам, специалисты завершили бурение девяти из 10 скважин.

В октябре президент России Владимир Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о намерении создать газовый хаб в Турции. Анкара сразу же согласилась на проект. Российский лидер объяснял выбор Турции в качестве возможного газового хаба для поставок в Европу тем, что «работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно».