Михалков счел требования к участникам «Оскара» невозможными для российского кино

Никита Михалков счел требования к участникам «Оскара» невозможными для российских фильмов

Режиссер Никита Михалков счел требования к участникам «Оскара» невозможными для российских фильмов. Об этом сообщает ТАСС.

Михалков добавил, что условия «Оскара» противоречат российским ценностям. По его словам, к рассмотрению для номинации на кинопремию принимаются лишь киноленты, в которых определенное количество актеров публично говорят о принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Еще одним важным требованием является расовое разнообразие актерского состава.

«Считаю, что "Оскар" умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей», — заявил режиссер.

Михалков добавил, что к рассмотрению в номинации будут приниматься только те кинокартины, которые «будут совпадать с теми нравственными принципами», устраивающими все страны, которые входят в академию.

В 2020 году Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» только в номинации «Лучший фильм», они начнут действовать с 2024 года. Чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, в ней должны соблюдаться по меньшей мере два из четырех представленных академией критериев, в которых прописано наличие представителей угнетаемых меньшинств в актерском составе и съемочной группе.

