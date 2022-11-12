Минобороны показало работу подразделений войск РХБЗ в зоне спецоперации

Минобороны России показало работу подразделений войск РХБЗ ЗВО в зоне СВО

Министерство обороны России показало боевую работу военнослужащих службы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как после скрытного выезда на боевую позицию наводчик корректирует положение пусковой установки. «Чуть больше минуты — и море огня отправляется за линию фронта», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили позиции противника.

Ранее Министерство обороны показало на видео, как российские военные из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесли удар по району сосредоточения Вооруженных сил Украины. На записи начальник РХБЗ рассказал, что координаты местоположения противника были получены от разведки.