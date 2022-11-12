08:47, 12 ноября 2022

Большинство россиян решили отправиться на пляжный отдых зимой

Travelata.ru: более половины российских туристов решили отдыхать зимой у теплого моря

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Более 50 процентов зимних путевок в России приобретено на побережье теплых морей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результате исследования сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru.

Аналитики сервиса изучили предпочтения туристов на зимний период. Самым популярным зарубежным зимним направлением оказался Египет. Там хотят провести время 18 процентов туристов. На втором месте Таиланд, куда собираются 17 процентов. Третье место занимают Объединенные Арабские Эмираты с результатом 16 процентов.

При этом средний чек на поездку в Египет вырос на 28 процентов и составил 142 тысячи рублей, в ОАЭ — 204 тысячи (рост цен на 34 процента). «Можно сказать, что туристы не жалеют денег и готовы платить за возможность погреться, когда в России минусовые температуры», — уточнили аналитики.

При этом в рейтинге популярных направлений на зиму Россия занимает первое место и забирает 29 процентов от всех бронирований. Средний чек на туризм внутри страны составляет 50 тысяч рублей.
Наиболее популярна среди российских курортов Красная Поляна — путевки туда приобрели 26 процентов туристов.

Ранее эксперты туристической отрасли подсказали россиянам способ выгодно отдохнуть в Турции. Путевки на лето 2023 года российские туроператоры начали продавать со скидками от 20 до 40 процентов.

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Екатерина Подвигина
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