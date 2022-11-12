В погранслужбе Украины рассказали о влиянии решения суда на выезд из страны

В погранслужбе Украины сообщили, что решение суда на выезд из страны не имеет силы

Украинские пограничники не будут пропускать за границу студентов международных университетов с выигранными судебными исками на выезд для обучения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

Он отметил, что ограничение будет действовать, пока власти Украины не примут решение разрешить выезд этой категории призывников во время военного положения.

«Категория студентов не подпадает под пропуск для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются. Конечно, мы также подаем апелляции на принимаемые решения», — добавил Демченко.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в республике на 90 дней. Украинский глава пролонгирует действие военного положения с 05:30 (04:30 мск) 21 ноября 2022 года на 90 суток и с этого же дня на аналогичный период увеличивает проведение всеобщей мобилизации.