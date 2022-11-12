Шведская компания Postnord возобновит доставку почты в Россию и Белоруссию

Шведская компания PostNord возобновит доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию

Шведская компания PostNord возобновит доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского посольства в Стокгольме.

«PostNord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», — говорится в сообщении.

PostNord перестала пересылать почту в Россию и Белоруссию в конце марта из-за санкций Европейского союза.

Ранее сообщалось, что южнокорейская компания Samsung пока не приняла решение о возобновлении поставок в Россию. Комментировать появившуюся в СМИ информацию о найме сотрудников в России в компании не стали.

