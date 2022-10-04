В Samsung высказались о поставках техники в Россию

В Samsung заявили, что не приняли никакого решения о возобновлении поставок в Россию

Южнокорейская компания Samsung пока не приняла решение о возобновлении поставок в Россию. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе производителя техники.

«Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — заявили в пресс-службе Samsung.

Комментировать появившуюся в СМИ информацию о наеме сотрудников в России в компании не стали.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о том, что Samsung нанял в России менеджеров по развитию бизнеса и по продажам в сфере крупной бытовой техники. Компания якобы начала брать на работу специалистов из Electrolux, который ранее ушел из страны.

«Известия» со ссылкой на источники писали, что в Samsung планируют возобновить поставки и продажи техники в России уже в октябре.

В марте Samsung остановила экспорт своей продукции в Россию. Компания объяснила свое решение сложившейся геополитической обстановкой.

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