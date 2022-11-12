Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:13, 12 ноября 2022Силовые структуры

Главарь банды из Северной Осетии приговорен к 20 годам колонии за убийства

Главарь банды из Северной Осетии приговорен к 20 годам колонии за убийство 15 человек

Фото: Shutterstock

Главарь банды из Северной Осетии Артур Джиоев приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство 15 человек, а также организацию похищений. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу, пишет ТАСС.

Уточняется, что Джиоеву назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Следствие установило, что Джиоев являлся членом преступного сообщества, организованного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Северной Осетии, Москвы и Подмосковья. С 2010 года он возглавил местную банду, в период с 2004 по 2014 года — принял участие в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

В настоящее время 24 члена преступного сообщества приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Семь человек объявлены в международный розыск, еще семь — убиты в результате внутренних конфликтов с 2010 по 2014 год.

Ранее в Ульяновской области местных жителей осудили за создание банды, похищение людей и вымогательства: фигуранты вывозили своих жертв в лес, где угрожали им и избивали их. Следствие полагает, что банду организовали двое осужденных, которые на тот момент находились в колонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о сражении России с НАТО
С военной базы Израиля украли припасы через дыру в заборе
Малкин высказался о недопуске российских хоккеистов к участию в Кубке мира
Рогозин призвал прекратить «играть в демократию» в условиях СВО
Главарь банды из Северной Осетии приговорен к 20 годам колонии за убийства
В граничащем с Украиной российском регионе атаковали с дрона подстанцию РЭС
Москвичи смогут наблюдать за жизнью медведя Диксона в столичном зоопарке
Байден выразил обеспокоенность реконструкцией КНР военно-морской базы в Камбодже
Энергетики анонсировали увеличение сроков отключения света в Киеве из-за холодов
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.