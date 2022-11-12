Юрист дал совет по борьбе с шумными соседями

Юрист Арутюнов посоветовал перед подачей жалобы на шумных соседей собрать доказательства

Решение конфликта с шумными соседями в суде отнимает много ресурсов. Но если наладить отношения не выходит, для подачи жалобы нужны доказательства правонарушений, считает глава московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры» Александр Арутюнов. В беседе с «Лентой.ру» он дал совет по борьбе с шумными соседями.

«Нужно подготовиться и идти в суд не просто так, мол, сосед постоянно шумит, и я ничего не могу делать в квартире, а подкрепить соответствующими документами, в том числе и медицинскими. Если все эти документы собрать, можно обращаться в суд, и есть шанс добиться того, чтобы суд приструнил этого нарушителя порядка», — объяснил юрист.

Самое главное, что речь может зайти о компенсации морального вреда, а деньги, на мой взгляд, лучше всего воздействуют на всякого рода нарушителей Александр Арутюнов глава московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры»

Такими доказательствами могут стать показания других жильцов дома, замер уровня шума специалистами, а также заключение врача о негативном громких звуков влиянии на здоровье. Однако суд — это крайний вариант, поэтому можно использовать и другие методы решения вопроса.

«Необходимо написать заявление участковому о том, что в такой-то квартире постоянно шум, брань, громкая музыка. Кроме этого, обратиться в мэрию, в соответствующую административно-техническую инспекцию, в прокуратуру, то есть веером отправить жалобы, что в конкретной квартире постоянно шумят, что доставляет неудобства соседям. После этого ждать, что меры определенные будут приняты», — заключил Александр Арутюнов.

Ранее россиян предупредили о риске попасть в тюрьму на два года из-за конфликта с шумными соседями.

