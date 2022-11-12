Пушилин и Соловьев встретились с бойцами «Спарты» в Донецке

Глава ДНР Пушилин и Владимир Соловьев встретились с бойцами батальона «Спарта»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и телеведущий Владимир Соловьев посетили территорию донецкого аэропорта и встретились с бойцами батальона «Спарта». Об этом написал глава ДНР в подписи к видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

«С Владимиром Соловьевым посетили "Спарту" в донецком аэропорту», — говорится в сообщении.

8 ноября бойцы «Спарты» водрузили флаг на территории донецкого аэропорта. Командир батальона объявил о полной зачистке территории донецкого аэропорта от сил противника. Он указал, что Вооруженные силы Украины были отброшены за трассу М-4.