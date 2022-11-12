Назван способ распознать слежку смартфона за владельцем

«Прайм»: неожиданный перегрев смартфона может свидетельствовать о работе программ-шпионов

Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян назвал способ, позволяющий распознать слежку смартфона за владельцем. О нем он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что разработано множество программ, способных передавать конфиденциальную информацию о пользователе смартфона третьим лицам. Выявить работу этих приложений можно по нескольким признакам. «К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается», — уточнил Закарян.

По словам специалиста, есть несколько методов, чтобы проверить телефон на наличие слежки. Он посоветовал набрать команду *#21#, чтобы определить, идет ли какая-либо переадресация с вашего смартфона. Кроме того, необходимо понять, не появились ли у вас программы-шпионы. Сделать это можно при помощи специальных приложений для их поиска, уточнил Закарян.

Ранее стало известно об угрозе взлома смартфона при включенном Bluetooth. Сообщалось, что соединение дает возможность подключиться к телефону, а также позволяет мошенникам перехватить и заменить передаваемые данные.