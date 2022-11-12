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03:38, 12 ноября 2022Наука и техника

Назван способ распознать слежку смартфона за владельцем

«Прайм»: неожиданный перегрев смартфона может свидетельствовать о работе программ-шпионов

Фото: Freestocks / Unsplash

Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян назвал способ, позволяющий распознать слежку смартфона за владельцем. О нем он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что разработано множество программ, способных передавать конфиденциальную информацию о пользователе смартфона третьим лицам. Выявить работу этих приложений можно по нескольким признакам. «К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается», — уточнил Закарян.

По словам специалиста, есть несколько методов, чтобы проверить телефон на наличие слежки. Он посоветовал набрать команду *#21#, чтобы определить, идет ли какая-либо переадресация с вашего смартфона. Кроме того, необходимо понять, не появились ли у вас программы-шпионы. Сделать это можно при помощи специальных приложений для их поиска, уточнил Закарян.

Ранее стало известно об угрозе взлома смартфона при включенном Bluetooth. Сообщалось, что соединение дает возможность подключиться к телефону, а также позволяет мошенникам перехватить и заменить передаваемые данные.

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Варвара Кузьмина
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