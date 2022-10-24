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02:51, 24 октября 2022Наука и техника

Россиян предупредили об угрозе взлома смартфона через Bluetooth

Представитель Т1 Cloud Кубарев заявил об угрозе взлома смартфона при включенном Bluetooth

Фото: Unsplash

Директор по информационной безопасности Т1 Cloud Алексей Кубарев заявил, что любой контакт смартфона с внешней средой угрожает безопасности устройства. Его слова приводит «Прайм».

Кубарев предупредил россиян об угрозе взлома смартфона при включенном Bluetooth. Злоумышленники способны взломать устройство даже таким образом, отметил он. Bluetooth позволяет мошенникам перехватить и заменить данные, которые передаются. Кроме того, соединение дает возможность подключиться к телефону, направить на него нужные команды для активации вредоносного ПО.

Представитель Т1 Cloud добавил, что мошенники не могут осуществить взлом устройства при выключенном Bluetooth или на расстоянии более десяти метров от россиянина. Чтобы избежать взлома гаджета, эксперт призвал наблюдать за подключениями к внешним устройствам, не принимать файлы от неизвестных и отключать Bluetooth, когда он не нужен.

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Марина Совина
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