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07:52, 12 ноября 2022Россия

Жителям юга России пообещали снег

Синоптик Синенков заявил, что на следующей неделе жителей юга России ожидает первый снег

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал жителям юга России первый снег на следующей неделе. Причиной перемены погоды станет арктическое вторжение, передает ТАСС.

Похолодание начнется в середине следующей недели, а к следующим выходным в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае можно ожидать мокрый снег. Температура понизится на 8-11 градусов. В конце следующей недели в Волгограде и Ростове-на-Дону ожидаются ночные заморозки — до 3-5 градусов мороза.

При этом в Сочи и Ялте резкого похолодания ожидается. Там дневная температура будет держаться на уровне 14-16 и 11-13 градусов соответственно. Во Владикавказе температура будет всю неделю колебаться в пределах 5-10 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве устойчивый снежный покров стоит ожидать к первым числам декабря.

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Марина Совина
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