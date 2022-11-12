Жителям юга России пообещали снег

Синоптик Синенков заявил, что на следующей неделе жителей юга России ожидает первый снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал жителям юга России первый снег на следующей неделе. Причиной перемены погоды станет арктическое вторжение, передает ТАСС.

Похолодание начнется в середине следующей недели, а к следующим выходным в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае можно ожидать мокрый снег. Температура понизится на 8-11 градусов. В конце следующей недели в Волгограде и Ростове-на-Дону ожидаются ночные заморозки — до 3-5 градусов мороза.

При этом в Сочи и Ялте резкого похолодания ожидается. Там дневная температура будет держаться на уровне 14-16 и 11-13 градусов соответственно. Во Владикавказе температура будет всю неделю колебаться в пределах 5-10 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве устойчивый снежный покров стоит ожидать к первым числам декабря.