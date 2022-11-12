Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 12 ноября 2022Мир

Численность населения Земли достигла почти восьми миллиардов

Worldometers.info: численность населения Земли достигла почти восьми миллиардов

Фото: Silvia Izquierdo / Reuters

Численность населения Земли приблизилась к отметке в восемь миллиардов человек. Это следует из данных онлайн-счетчика статистического сайта Worldometers.info.

По состоянию на 11:45 12 ноября, численность населения земли колеблется от 7 999 456 070 до 7 999 456 100.

Численность населения Земли достигла отметки в семь миллиардов в 2011 году.

15 августа Организация Объединенных Наций выпустила прогноз, согласно которому численность населения Земли достигнет восьми миллиардов уже к 15 ноября.

До этого журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы ученых заметили, что численность населения Земли может не достигнуть отметки в 10 миллиардов человек. Согласно их данным, спад начнется после достижения отметки примерно в 9,6 миллиарда человек в 2070-х.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган захотел поговорить с Зеленским о мирных переговорах Москвы и Киева
Белоруссия заявила о минировании украинскими военными приграничной территории
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту
Херсон обесточило из-за поврежденной энергосистемы
В Германии высказались о включении российской гимнастки-чемпионки в сборную
Аварийные отключения энергоснабжения применены в пяти регионах Украины
В Минске заявили о нагнетающих тему миграционного кризиса Польше и Прибалтике
Эрдоган обвинил Запад и США в нападении на Россию
Эрдоган раскрыл детали последних переговоров с Путиным
Владелец бара раскрыл секрет успеха рестораторов в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.