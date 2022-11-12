Worldometers.info: численность населения Земли достигла почти восьми миллиардов

Численность населения Земли приблизилась к отметке в восемь миллиардов человек. Это следует из данных онлайн-счетчика статистического сайта Worldometers.info.

По состоянию на 11:45 12 ноября, численность населения земли колеблется от 7 999 456 070 до 7 999 456 100.

Численность населения Земли достигла отметки в семь миллиардов в 2011 году.

15 августа Организация Объединенных Наций выпустила прогноз, согласно которому численность населения Земли достигнет восьми миллиардов уже к 15 ноября.

До этого журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы ученых заметили, что численность населения Земли может не достигнуть отметки в 10 миллиардов человек. Согласно их данным, спад начнется после достижения отметки примерно в 9,6 миллиарда человек в 2070-х.