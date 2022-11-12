Обновленный Дом книги открылся в Доме Зингера в Санкт-Петербурге

«Фонтанка»: книжный магазин Дом книги открылся после ремонта в петербургском Доме Зингера

Книжный магазин «Дом книги» открылся после ремонта в Доме Зингера в Санкт-Птеребурге и собрал большую очередь из покупателей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Для гостей открылись первый и второй этажи магазина, в то время как на цокольном этаже продолжается ремонт. На первом этаже размещены книги, посвященные искусству, и произведения петербургских авторов. На втором — отдел детской литературы с пространством для игр и кофейня. По данным издания, очередь из посетителей растянулась до Малой Конюшенной улицы. Для обеспечения безопасности на входе был организован досмотр.

В ходе ремонта в помещениях обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла. В помещении восстановили исторические люстры, привели в порядок витражный потолок, установили подсветку, звуковое и видеооборудование.

Цвет стен стал кирпичным вместо зеленого. Магазин обставили изготовленной на заказ новой мебелью и установили в нем терминалы для поиска книг.

Частный «Дом книги», который работал в Доме Зингера, в марте 2022 года закрылся после нескольких лет судебных тяжб. Новым магазином будет управлять АО «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"», принадлежащее городу.

В связи с открытием магазина на время ограничено движение на смежных улицах в центре города. В течение всего дня действует запрет остановки на набережной канала Грибоедова на участке от Чебоксарского переулка до Невского проспекта.

Ранее сообщалось, что обновление книжного в Доме Зингера в Санкт-Петербурге завершится к зиме 2022 года. По словам гендиректора городского АО «Торговая фирма "Санкт-Петербургский Дом книги"» Виталия Федорова, реновация объекта обойдется властям примерно в 200 миллионов рублей.

