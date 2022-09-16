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Названы сроки открытия книжного в Доме Зингера в Петербурге

Книжный в Доме Зингера в Петербурге откроется к зиме

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Обновление книжного в Доме Зингера в Санкт-Петербурге завершится к зиме 2022 года. Сроки открытия магазина в историческом здании назвали в газете «Деловой Петербург».

По словам гендиректора городского АО «Торговая фирма "Санкт-Петербургский Дом книги"» Виталия Федорова, реновация объекта обойдется властям примерно в 200 миллионов рублей. Параллельно с ремонтом ведутся переговоры с поставщиками товаров и оборудования.

Предыдущий субарендатор оставил помещения торговой точки в мае текущего года. Обновление объекта началось в конце лета и должно было завершиться в июне, однако сроки сдвинулись из-за юридических осложнений.

До 1999 года в Доме Зингера работал «Дом книги», который закрылся при реставрации. О намерении вновь открыть в здании книжный магазин заявил Альфа-Банк в сентябре 2021 года после того, как суд признал недействительными договоры аренды с подконтрольным находящемуся в федеральном розыске экс-банкиру Андрею Исаеву ООО «Книжный магазин №1». До решения суда Исаев получать доход от аренды помещений в Доме Зингера через нерыночные договора субаренды.

Александра Качан
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