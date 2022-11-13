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17:45, 13 ноября 2022Мир

В Британии заявили об отсутствии у Украины причин прекращать боевые действия

Министр обороны Британии Уоллес призвал западные страны избегать «недооценки» России

Фото: LIBKOS / AP

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об отсутствии у Украины причин прекращать боевые действия и начать переговорный процесс с Россией. Его слова в воскресенье, 13 ноября, приводит ТАСС.

По словам главы министерства Британии, в настоящее время в зоне боевых действий складывается благоприятная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация, в связи с чем украинская сторона захочет вести переговоры с Россией только «с позиции силы».

При этом Уоллес подчеркнул, что Россия «далека от того, чтобы сдаться» и призвал лидеров западных стран избегать «недооценки» российской стороны.

Ранее сообщалось, что перерыв в активных боевых действий на Украине может продлиться зимой до полугода. Основной причиной паузы может стать неблагоприятная погода, которая не только замедлит передвижение российских и украинских войск, но и снизит темп всей специальной операции на Украине.

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Валентина Процкова
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