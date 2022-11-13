Стали известны сроки возможного перерыва в конфликте на Украине

NYT: зимняя пауза в конфликте на Украине может продлиться до шести месяцев

Временная остановка активных боевых действий на Украине зимой может продлиться до шести месяцев. О сроках возможного перерыва сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

Так, стало известно, что зимняя пауза в конфликте на Украине связана с неблагоприятной погодой — сильными дождями, снегопадами и размякшей от воды почвой. Уточняется, что климатические условия не только замедлят передвижение российских и украинских войск, но и снизят темп специальной операции на Украине.

По словам заместителя министра обороны США Колина Кала, уже сейчас фиксируется замедление хода событий из-за погоды. «Становится очень грязно, что затрудняет проведение крупномасштабных наступательных операций», — отметил он.

При этом, по информации издания, вынужденная пауза в действиях войск обеих сторон может стать началом новой фазы конфликта. Специалисты полагают, что ВС РФ будут концентрироваться в основном на ударах по объектам украинской инфраструктуры, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат диверсионные и подрывные атаки на границах с Россией.

Ранее в ноябре посольство России в Пхеньяне опровергло информацию о пошиве зимней формы для Вооруженных Сил России в Северной Корее. В дипведомстве назвали данное утверждение «очередным фейком», над которым «смеялось все посольство».