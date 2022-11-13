Посольство России опровергло информацию о пошиве формы для ВС РФ в КНДР

В посольстве России в Пхеньяне назвали фейком информацию о пошиве КНДР формы для ВС РФ

Посольство РФ в Пхеньяне опровергло информацию о пошиве зимней одежды для Вооруженных Сил России (ВС РФ) в Северной Корее. В пресс-службе дипведомства данное утверждение назвали «очередным фейком», сообщается на официальной странице посольства в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы в нашем посольстве долго смеялись над этой фейковой информацией о доставке сырья в КНДР для производства зимней формы для российских солдат на Украине, — говорится в публикации. — Советуем автору этой истории попробовать карьеру писателя-фантаста».

В Посольстве подчеркнули, что ни военная амуниция, ни любые другие предметы для ВС РФ Северной Корее не закупается и не планируется закупать.

Ранее в октябре стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к зимнему сезону из-за серьезных проблем с обмундированием. Отмечается, что в ряде бригад украинским солдатам не выдают теплую одежду и обувь, из-за чего солдаты мерзнут по ночам

