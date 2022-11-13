Названо число жертв столкновения двух самолетов на авиашоу в США

В США после столкновения самолетов на авиашоу погибли шесть человек

В США назвали число жертв столкновения двух самолетов на авиашоу в Далласе (штат Техас). В своем Twitter-аккаунте судья округа Даллас Клэй Дженкинс (Clay Jenkins) сообщил, что в результате происшествия погибли шесть человек.

«Согласно данным медицинского эксперта округа Даллас, на вчерашнем авиашоу Wings over Dallas погибли шесть человек. Сегодня власти продолжат работу по расследованию причин произошедшего и опознанию погибших», — констатировал представитель округа Даллас.

При этом судья не уточнил, о каком количестве пострадавших в целом может идти речь. Дженкинс призвал подписчиков молиться за погибших и их семьи.

Два самолета столкнулись на авиашоу в США в субботу, 12 ноября. Ретробомбардировщик Boeing B-17 времен Второй мировой войны врезался в воздухе в самолет Bell P-63 Kingcobra. Обломки после столкновения упали на близлежащее шоссе.