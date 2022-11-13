Украину обвинили в распространении фейков о возобновлении мобилизации в России

Минобороны предупредило, что Украина распространяет фейки о возобновлении мобилизации в РФ

В Минобороны России предупредили, что украинские власти используют подконтрольные СМИ для распространения фейков о якобы планах российского правительства возобновить частичную мобилизацию граждан, сообщает РИА Новости.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население Российской Федерации. Так, возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — рассказали в военном ведомстве.

Министерство пояснило, что это связано с тем, что украинские информационные ресурсы публикуют заведомо ложную информацию о том, что в России в ближайшее время собираются возобновить призыв граждан в рамках частичной мобилизации. В ведомстве отметили, что подобных мероприятий не планируется.

Ранее Минобороны Украины отменило разрешение на работу в зоне боевых действий ряду представителей СМИ за освещение ситуации в Херсоне. Ряд представителей украинской прессы проигнорировали запреты и предостережения, они без согласования с командирами и военными частями освещали ситуацию в городе Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий, указали в Минобороны.