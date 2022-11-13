Старые сандалии Стива Джобса выставили на аукционе
Калифорнийский аукционный дом Жюльена выставил на продажу старые сандалии марки Birkenstock основателя компании Apple Стива Джобса. Лот размещен на официальном сайте компании.
В комплекте с самими сандалиями, которые, как утверждается, Джобс носил в 1970-х годах, также оказались NFT-фотография ног Джобса в продающихся сандалиях и книга фотографа, бизнесмена и коллекционера Жана Пигоцци, который был лично знаком с Джобсом.
Стартовая цена на лот составила 15 тысяч долларов. Участники аукциона повышали ее дважды, достигнув отметки в 22,5 тысячи долларов. При этом сам аукционный дом рассчитывает выручить за сандалии Джобса от 60 тысяч до 80 тысяч долларов (от 3,6 миллиона до 4,8 миллиона рублей).
Ранее были названы главные продукты Apple после смерти Стива Джобса. В список, в частности, попали Apple Watch, которые стали первыми часами в линейке американского IT-гиганта.