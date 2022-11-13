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03:42, 13 ноября 2022Россия

Кадыров назвал Украину полигоном для испытаний ЛГБТ

Рамзан Кадыров: Украина стала полигоном для испытаний ЛГБТ и противоестественных явлений
СюжетРоссия и НАТО:
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Минкультуры России / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Украину «полигоном для испытаний всевозможных противоестественных явлений», в том числе сектантов, ЛГБТ и чайлдфри.

По мнению Кадырова, «истинное лицо либерализма и пресловутой сегодняшней евродемократии» представляют собой лицемерие по отношению к приверженцам традиционных семейных ценностей, а США и Европа «примеривают на себе форму мирового жандарма и нацелены охватить уголки нашей планеты», а также «в открытую говорят о том, что все люди должны следовать их идеалам».

«Украина стала своеобразным полигоном испытаний всевозможных противоестественных явлений. Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет», — заявил глава республики, добавив, что «рано или поздно все эти испытания должны были перейти в активную фазу — открытую конфронтацию с нормальными людьми».

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал фото трансгендеров в рядах НАТО и заявил, что такие ценности пытаются пропагандировать западные страны, однако в России «такого никогда не будет». По его словам, официальные публикации Киева в СМИ и социальных сетях «пропитаны этой мерзкой идеей», кроме того, принудительное навязывание подобной политики «уже дало свои плоды».

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Марина Совина
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