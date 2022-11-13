Повреждения подорванного Антоновского моста показали на видео

«Военкоры Русской Весны» показали видео повреждений подорванного Антоновского моста

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с беспилотника, на котором запечатлены повреждения Антоновского моста, соединяющего обе части Херсона.

На кадрах видны все уничтоженные пролеты и повреждения от ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) били по мосту на протяжении нескольких месяцев.

Ранее в сети появились кадры подрыва Антоновского моста в Херсоне. В ролике также показаны дома, за которыми располагается объект. Экстренные службы подтвердили разрушение двух пролетов Антоновского моста.