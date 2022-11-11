Момент подрыва Антоновского моста попал на видео

«Известия» показали момент подрыва Антоновского моста в Херсоне на видео

В сети появились кадры подрыва Антоновского моста в Херсоне. Запись публикуют «Известия» в своем Telegram-канале.

В ролике показаны дома, за которыми располагается Антоновский мост. В момент подрыва объекта на кадрах видна белая вспышка, после чего в небо уже устремляется столб дыма. После этого камера, снимающая произошедшее, начинает дергаться, предположительно, из-за взрывной волны.

11 ноября в сети появилось видео поврежденного Антоновского моста. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что объект был подорван во время вывода российских войск с правого берега Днепра на левый. Позднее председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев опроверг сообщения о повреждении Антоновского моста. Он заявил, что объект находится в прежнем состоянии.

9 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о подрыве трех мостов в Херсонской области перед началом активных действий ВСУ. По его словам, были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты.