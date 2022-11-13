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04:16, 13 ноября 2022Мир

Глава таможенного управления США ушел в отставку

Глава управления таможенной и пограничной службы США Магнус подал заявление об отставке
Крис Магнус

Крис Магнус. Фото: Pool / Reuters

Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке. Об этом сообщает Белый дом.

«Президент [США Джо Байден] принял отставку Магнуса», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американский лидер признателен Магнусу за многолетнюю службу и желает ему наилучшего.

В июле в США ушла в отставку помешавшая переизбраться бывшему президенту страны Дональду Трампу директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд.

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Марина Совина
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