В США ушла в отставку директор по связям с общественностью Белого дома

Директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд ушла в отставку

В США ушла в отставку помешавшая переизбраться бывшему президенту страны Дональду Трампу директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд. Об этом сообщил CNN глава аппарата Рон Клейн.

«Без таланта и упорства Кейт Бедингфилд Дональд Трамп все еще мог бы находиться в Белом доме. Американский план спасения (закон стимулирования экономики на два триллиона долларов для борьбы с последствиями COVID-19 — прим. "Ленты.ру") и Закон об инфраструктуре (закон об инвестициях в восстановление инфраструктуры США — прим. "Ленты.ру") все еще могли бы оставаться нереализованными целями, а Кетанджи Браун Джексон (первая афроамериканка среди Верховных судей США — прим. "Ленты.ру"), возможно, не заседала бы в Верховном суде», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Бедингфилд должна была стать претендентом на место пресс-секретаря Белого дома после ухода Джен Псаки, однако это место получила заместитель Псаки Карин Жан-Пьер, ставшая первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.