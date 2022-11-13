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20:46, 13 ноября 2022Россия

Врио главы ЛНР отреагировал на решение Путина о демобилизации студентов

Врио главы ЛНР: демобилизация студентов не повлияет на боеспособность войск

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Демобилизация студентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пройдет организованно и не повлияет на боеспособность воинских подразделений и обстановку на фронте. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, вопрос присутствия учащихся на военной службе был «очень болезненным» для республики. Он выразил благодарность президенту России Владимир Путину за принятое решение о демобилизации студентов.

Пасечник заявил, что учащиеся вернутся «за парты».

Ранее 13 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о поручении президента провести демобилизацию одной категории россиян, которые ранее были призваны на военную службу.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения», — сказал официальный представитель Кремля.

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Любовь Ширижик
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