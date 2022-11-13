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01:50, 13 ноября 2022Экономика

США и Китай уличили в ведении холодной войны в одной сфере

Verdict: США и Китай ведут холодную войну в сфере производства полупроводников

Фото: Tom Brenner / Reuters

США и Китай ведут холодную войну в сфере производства полупроводников. В этом две страны уличило британское издание Verdict.

Как пишет издание, в последнее время мировая полупроводниковая промышленность начала испытывать серьезный дефицит микросхем и передовых микропроцессоров. Кризис спровоцировали пандемия COVID-19 и события на Украине. В то же время в в сфере полупроводниковой промышленности наблюдается рост конкуренции между США и Китаем.

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Отмечается, что Китай стремительно вырывается на лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта, что означает и успех в сфере полупроводниковой промышленности. США, в свою очередь, пытаются этому противостоять, вводя санкции против китайских производителей микрочипов под видом поддержки Тайваня.

В то же время Пекин обеспокоен возможным вторжением Китая в Тайвань, поскольку остров играет основную роль в выпуске полупроводников, нарушение цепочек поставок в случае эскалации конфликта может негативно отразиться на американской промышленности.

Ранее сообщалось, что США могут попытаться ограничить экспорт в Китай полупроводников, используемых для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, военной промышленности.

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Марина Совина
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