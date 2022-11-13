Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить Беглова по статье о госизмене

Пригожин попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить губернатора Санкт-Петербурга на госизмену

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил Генеральную прокуратуру и ФСБ проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Заявление было направлено в Генпрокуратуру и Департамент военной контрразведки ФСБ. Детали не разглашаются.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» дал оценку тем, кто критикует наемных военных и его самого. Журналисты спросили, не боится ли он, что его могут привлечь к уголовной ответственности за создание ЧВК. В ответ бизнесмен признал, что «за Россию-матушку воюют десятки тысяч тех самых наемников». Он также назвал тварями тех, кто критикует наемных военных.

В октябре Пригожин уже просил Генпрокуратуру провести проверку в отношении Беглова, чтобы изучить возможный факт создания губернатором организованного преступного сообщества на территории Петербурга. Копия документа была направлена Беглову.