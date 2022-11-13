Экс-член Европарламента Дэйли заявила о «пропагандистской войне» США на Украине

Бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли обвинила США в организации «пропагандистской войны» на Украине. Об этом она заявила в интервью Junge Welt.

По ее мнению, Вашингтон специально подстроил подобный сценарий, чтобы ослабить Россию — США подогревали нестабильность в регионе с 2014 года.

«Если мы не осознаем, что ситуация на Украине — это опосредованная война Запада, то никогда не сможем найти способ остановить кровопролитие», — заявила Дэйли.

Ранее депутат немецкого бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт заявила, что США намеренно поддерживают конфликт на Украине, чтобы добиться цели «сделать Америку снова великой». Она призвала Вашингтон отойти от политики «разделяй и властвуй».