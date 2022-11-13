США призвали отойти от политики «разделяй и властвуй»

Немецкий депутат Вагенкнехт: США не должны заботиться о сдерживании России и Китая

США намеренно поддерживают конфликт на Украине, чтобы добиться цели «сделать Америку снова великой». С таким мнением выступила депутат немецкого бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт, ее цитирует РИА Новости.

По ее мнению, американское руководство не оставляет идею сделать США «единственной мировой державой».

«Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании. Запад должен отойти от политики "разделяй и властвуй"», — призвала Вагенкнехт.

Ранее Вагенкнехт заявляла, что отсутствие плана мирного урегулирования по Украине можно считать позором Запада, страны которого также разделяют ответственность за обострение конфликта. Политик предложила заморозить конфликт, а после этого говорить о гарантиях безопасности.

