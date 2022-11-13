Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:50, 13 ноября 2022Мир

США призвали отойти от политики «разделяй и властвуй»

Немецкий депутат Вагенкнехт: США не должны заботиться о сдерживании России и Китая

Фото: Shutterstock

США намеренно поддерживают конфликт на Украине, чтобы добиться цели «сделать Америку снова великой». С таким мнением выступила депутат немецкого бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт, ее цитирует РИА Новости.

По ее мнению, американское руководство не оставляет идею сделать США «единственной мировой державой».

«Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании. Запад должен отойти от политики "разделяй и властвуй"», — призвала Вагенкнехт.

Ранее Вагенкнехт заявляла, что отсутствие плана мирного урегулирования по Украине можно считать позором Запада, страны которого также разделяют ответственность за обострение конфликта. Политик предложила заморозить конфликт, а после этого говорить о гарантиях безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму пакет поправок о лишении российского гражданства
В США призвали признать Турцию спонсором терроризма
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса
США призвали отойти от политики «разделяй и властвуй»
Труп мужчины нашли в мусорном контейнере на юго-западе Москвы
Известный режиссер рассказал о разбитом лице народной артистки России
НАТО показательно усилило военную активность в Арктике
Актер Крюков восхитился спальным районом на юге Москвы
Чемпион UFC Адесанья проиграл бой и утратил титул
В Словении начался второй тур выборов президента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.