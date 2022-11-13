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19:08, 13 ноября 2022Мир

США предложили Украине подумать о «реалистичных» позициях на переговорах

WSJ: Салливан предложил Киеву подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным дипломатических источников, Салливан в ходе поездки на Украину 4 ноября порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре цели восстановить контроль над Крымом.

Кроме того, Украине посоветовали показать открытость к идее диалога с Россией.

Ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что королевство не будет давить на Киев и не станет подталкивать Зеленского к переговорам с Москвой. По его мнению, президент Украины сам определит для своей страны подходящий момент для переговоров.

10 ноября украинский президент заявил о возможности переговоров с Россией и отметил, что не закрывал дверь для диалога при готовности Москвы к миру. Он указал, что самым главным условием является восстановление справедливости.

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Алина Гончарова
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