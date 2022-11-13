Лондон не станет подталкивать Зеленского к переговорам с Москвой

Адмирал Радакин: Британия не будет давить на Украину в вопросе переговоров с Россией

Лондон не будет давить на Киев и не станет подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, он сам должен принять решение. Об этом заявил начальник штаба обороны вооруженных сил королевства адмирал Тони Радакин, передает ТАСС.

«Такие решения — за президентом Зеленским. Я полагаю, мы дали ясно понять, что поддерживаем Украину. (...) Нам нужно быть уважительными и признать, что именно президент Зеленский определит для своей страны подходящий момент для переговоров», — заявил адмирал.

10 ноября президент Украины заявил о возможности переговоров с Россией и отметил, что не закрывал дверь для диалога при готовности Москвы к миру. Он указал, что самым главным условием является восстановление справедливости.

Впоследствии постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты надеются на начало переговоров по Украине в будущем. При этом Вашингтон хочет, чтобы прерогативой Зеленского было определение условий переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное российской стороной.