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22:53, 13 ноября 2022Мир

В Китае заявили о риске США стать посмешищем

Global Times: США станут посмешищем из-за снижения доверия к политологам

Фото: Unsplash

США могут превратиться в посмешище из-за авторитетных политологов, которые ставят истину в угоду политкорректности. Об этом заявила газета из Китая Global Times.

Издание сообщило о риске Вашингтона стать посмешищем, поскольку в стране наблюдается снижение доверия к политологам. В статье отмечается, что смена ролей — «забавная часть истории», о чем, возможно, следует задуматься США.

«Если они продолжат придерживаться неверного пути, не проводя структурных реформ, то однажды настанет конец истории их системы» — подчеркнул автор материала, напомнив о теории политолога Фрэнсиса Фукуямы о конце истории.

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Журналист выступил с критикой эксперта Джона Миршаймера, поскольку он обвинил в начале украинского кризиса США и НАТО. Подобная точка зрения не соотносится с политической корректностью «по-американски».

«Другими словами, в США нет места для дискуссий о том, кто прав, а кто виноват в этом конфликте, и единственным виновником должна быть Россия», — отметил обозреватель.

В статье отмечается, что мир не вращается вокруг политиков и ученых США. Международное сообщество является многогранным, поэтому ни одна теория не может определить его развитие.

Ранее Global Times раскрыла цель Запада на саммите «Большой двадцатки» (G20). Газета написала, что западные государства во главе с США приехали на мероприятие с целью «поссориться».

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Марина Совина
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