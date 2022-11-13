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21:53, 13 ноября 2022Мир

Раскрыта цель Запада на саммите G20

Global Times: Запад во главе с США приехал на саммит G20 с целью поссориться

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Западные страны под эгидой США намерены перенести политическую конфронтацию на площадку саммита «Большой двадцатки» (G20) для ухудшения отношений с другими государствами вместо решения мировых проблем. С таким мнением выступила газета Global Times.

Издание раскрыло цель Запада на саммите G20 и заявило, что страны приехали на встречу с целью поссориться.

«Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы поссориться, и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут», — отмечается в статье.

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Конфронтация, наблюдаемая на саммите, не позволяет странам поддерживать диалог на этой площадке. По мнению автора материала, мировое сообщество единогласно осудит происходящее.

Журналист предположил, что саммит G20 столкнулся с угрозой глобального раскола, который вызван позицией ряда стран относительно ситуации на Украине и продвижением США стратегии сдерживания Китая. Это предположение только подтверждает значимость встречи как способа решения кризисов в мире.

Ранее США и Китаю предрекли противостояние на саммите G20 на Бали. С таким мнением выступила российская газета «Коммерсантъ».

Российскую делегацию на саммите G20 вместо президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден не намерен проводить встречу с Лавровым.

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Марина Совина
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