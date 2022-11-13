США и Китаю предрекли противостояние на саммите G20 на Бали

«Коммерсант»: США и Китай станут двумя полюсами саммита G20 на Бали

США и Китай станут двумя полюсами саммита G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали, пишет «Коммерсант».

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 14 ноября, проведут встречу на индонезийском острове. В отсутствие российского лидера Владимира Путина, главную интригу на мероприятии составят переговоры лидеров двух ведущих мировых экономик, предрекло издание.

По мнению автора, идет формирование «большой двойки» США и Китая внутри «двадцатки». Из-за раскола G20 на конкурирующие группы влияния саммит постепенно превращается в одну из площадок противостояния, уточнил он.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 вместо Владимира Путина. Он прибыл в Индонезию. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не планирует встречу с Лавровым.