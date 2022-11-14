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23:24, 14 ноября 2022Силовые структуры

В Анапе ликвидировали ранившего троих полицейских мужчину

В Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих сотрудников полиции

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, который ранил троих сотрудников полиции и стрелял по следователю Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По сообщению региональной прокуратуры, в ходе штурма пострадал и был госпитализирован еще один полицейский.

Днем 14 ноября агрессивный 56-летний местный житель напал на двоих участковых с ножом, когда те сопровождали представителей энергосбытовой компании для отключения электроэнергии в его доме. После нападения на стражей порядка преступник забаррикадировался в доме. На место прибыло подкрепление, придомовая территория была оцеплена.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе избрали меру пресечения местному полицейскому, который не предотвратил убийство подозреваемого в нападении на таксиста Сергея Григоряна.

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Екатерина Подвигина
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