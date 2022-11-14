Российского полицейского обвинили в ненадлежащей защите подозреваемого

Во Владикавказе суд избрал меру пресечения полицейскому, не защитившему подозреваемого

Во Владикавказе избрали меру пресечения местному полицейскому, который не предотвратил убийство подозреваемого в нападении на таксиста Сергея Григоряна. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Полицейскому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По данным следствия, 12 июня в четыре часа утра он не обеспечил необходимую охрану Мураду Османову, подозреваемому в преступлении по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья») УК РФ. В результате этого мужчина был убит родственниками потерпевшего Григоряна, на которого накануне Османов напал с ножом.

Сообщалось, что расправа над предполагаемым обидчиком 79-летнего таксиста произошла в смотровом кабинете больницы, куда Османова доставили из-за ранения руки. Сначала фигуранту нанесли несколько ножевых ранений, а затем в него выстрелили из пистолета не менее четырех раз.